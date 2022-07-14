置地公司主席班哲明·凱瑟克（Ben Keswick）表示，透過訂立減排目標，並獲獨立機構認證，置地公司加強了業務韌性與應變能力，為其長期業務增長打下穩健基礎，同時亦讓集團發展更符合業務夥伴、租戶和投資者對可持續發展與日俱增的期望。他又指，該公司將確保集團90%租賃物業組合達到綠色建築認證的第二高或以上評級，確保50%的電力來自可再生能源及確保集團持續升級旗下物業。

置地公司旗下的租賃物業中獲得綠色建築認證（第二高或以上評級）佔總樓面面積93%，而所有位於香港及新加坡的商用建築均已獲得香港綠色建築議會綠建環評鉑金級及新加坡建設局綠色建築標誌白金級認證。另置地公司每年投入超過5000萬美元於持續升級旗下香港中環物業組合，包括在中環物業組合安裝太陽能光伏面板，公司建立的綜合智能管理系統（「Integrated Smart ManagementSystem」，下稱「ISMS」）可有效提升中環物業組合的能源效益，透過 ISMS，中環物業組合在過去12個月內成功節省達6.6%的能源。