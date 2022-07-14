環保建築成大勢所趨，置地公司宣布，其設定與攝氏1.5度路徑一致的短期科學基礎減碳目標已獲科學基礎目標倡議組織（「Science Based Targets initiative」，下簡稱「SBTi」）批核，為香港第四家短期標獲批的地產發展商，目標涵蓋置地公司於香港、新加坡、中國內地和東南亞的營運及發展項目，以2019年的數據為基準，置地公司致力在2030年或之前將範圍一及範圍二的溫室氣體排放量每方米減低46.2%，並將由外購商品和服務及資本商品所產生的範圍三排放量的碳濃度每平方米減低20%。
置地公司主席班哲明·凱瑟克（Ben Keswick）表示，透過訂立減排目標，並獲獨立機構認證，置地公司加強了業務韌性與應變能力，為其長期業務增長打下穩健基礎，同時亦讓集團發展更符合業務夥伴、租戶和投資者對可持續發展與日俱增的期望。他又指，該公司將確保集團90%租賃物業組合達到綠色建築認證的第二高或以上評級，確保50%的電力來自可再生能源及確保集團持續升級旗下物業。
置地公司旗下的租賃物業中獲得綠色建築認證（第二高或以上評級）佔總樓面面積93%，而所有位於香港及新加坡的商用建築均已獲得香港綠色建築議會綠建環評鉑金級及新加坡建設局綠色建築標誌白金級認證。另置地公司每年投入超過5000萬美元於持續升級旗下香港中環物業組合，包括在中環物業組合安裝太陽能光伏面板，公司建立的綜合智能管理系統（「Integrated Smart ManagementSystem」，下稱「ISMS」）可有效提升中環物業組合的能源效益，透過 ISMS，中環物業組合在過去12個月內成功節省達6.6%的能源。