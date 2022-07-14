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城規會不支持部份啟德商業地轉住宅 甯漢豪：政府尊重決定

政府早前計劃把5幅啟德商業地轉為住宅用途，惟城規會表示不支持其中兩幅地，發展局局長甯漢豪表示，有關改劃工作仍在進行中，政府會把城規會的意見遞交予行政會議再作審批，並謂城規會的意見「有相當多份量」，政府會尊重，若項目最終未成功轉用途，政府會適時推出相關土地。

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