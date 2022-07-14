文章日期：2022年7月14日 17:48
甯漢豪首次以發展局局長身份公布新一季度賣地計劃，被問及今屆政府在土地及房屋供應的願景，她表示，政府致力覓地，亦透過不同政府增加土地供應，如推出標準補價政策，又審視綠化地帶土地的用途等。
她透露，政府希望在舊區重建中加大力度，正就降低強拍門檻進行研究，目標於今年第四季可在立法會中進行討論。另土地共享先導計劃，暫接獲5宗申請，涉約2.5萬伙，申請中涉及政府土地，政府亦要就土地是否用得其所而研究，期望今年內能將部分申請提交至行會作討論。
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