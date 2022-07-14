moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

屯門限呎流標地本季重推 業界調低估值約15%

上季流標收場的屯門青山公路大欖段限呎地，今季將會再度推出，萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明指，項目早前流標，估計主要是因為規模比較大，附近供應亦都比較多，預期如果今次能夠售出，估值應會略低於之前，他表示，項目現時每方呎樓面地價估值約5000至5500元，總價約65至72億元。資料顯示，項目上次招標時，該行估值約78至85億元，每方呎樓面地價約6000至6500元，換言之，該行調低估值約15%。

顯和里地估值高見6.3億

另他又指，沙田顯和里項目位置靠近顯徑站，料受可惠東鐵線效應，且規模較細，好處是總投資額較低，但設計上則會有少許限制，預計可建樓面約10萬方呎，每方呎樓面地價約5800至6300元 ，估值約5.8億至6.3億元。

荔崗街地可建25萬呎樓面

至於葵涌荔崗街項目方面，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，項目佔地面積約41,743方呎，估計可發展樓面達25萬方尺，鄰近私人屋苑浩景臺及房屋協會發展祖堯邨，以發展中小型上車盤單位為主，估值大約11億至13億元，每方呎樓面地價由4500至5000元。他補充，根據勞工及福利局文件，中標發展商或需要興建設有住宿及相關服務的康復服務設施，預計整體投資約20億元。

 

其他報道

甯漢豪：研降低強拍門檻助重建舊區

NOVO開價前 Wetland特色戶2080萬沽呎價撲1.7萬

NOVO LAND擬下周初開價 價錢參考御海灣 YOHO Hub

城規會不支持部份啟德商業地轉住宅 甯漢豪：政府尊重決定

甯漢豪：政府樂意與發展商探討啟德跑道區配套

首推安達臣商業官地 可作零售餐飲用途

本季度推三住宅官地涉約2600伙 

利嘉閣陳海潮：上半年94.6%私宅轉手獲利 12年新低

【陸振球專欄】放寬按保的新增購買力無以為繼

遨凱酒店增至58房 規劃署不反對

置地：目標於2030年前溫室氣體排放量減46.2%

內地家長1萬元租上水名都2房 預付1年租涉12萬

內地生1.8萬合租第一城3房 預付1年租涉約22萬

高力：上半年商業物業投資跌15% 全年成交額料僅700億

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款