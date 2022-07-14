上季流標收場的屯門青山公路大欖段限呎地，今季將會再度推出，萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明指，項目早前流標，估計主要是因為規模比較大，附近供應亦都比較多，預期如果今次能夠售出，估值應會略低於之前，他表示，項目現時每方呎樓面地價估值約5000至5500元，總價約65至72億元。資料顯示，項目上次招標時，該行估值約78至85億元，每方呎樓面地價約6000至6500元，換言之，該行調低估值約15%。
另他又指，沙田顯和里項目位置靠近顯徑站，料受可惠東鐵線效應，且規模較細，好處是總投資額較低，但設計上則會有少許限制，預計可建樓面約10萬方呎，每方呎樓面地價約5800至6300元 ，估值約5.8億至6.3億元。
至於葵涌荔崗街項目方面，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，項目佔地面積約41,743方呎，估計可發展樓面達25萬方尺，鄰近私人屋苑浩景臺及房屋協會發展祖堯邨，以發展中小型上車盤單位為主，估值大約11億至13億元，每方呎樓面地價由4500至5000元。他補充，根據勞工及福利局文件，中標發展商或需要興建設有住宿及相關服務的康復服務設施，預計整體投資約20億元。
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