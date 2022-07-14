顯和里地估值高見6.3億

另他又指，沙田顯和里項目位置靠近顯徑站，料受可惠東鐵線效應，且規模較細，好處是總投資額較低，但設計上則會有少許限制，預計可建樓面約10萬方呎，每方呎樓面地價約5800至6300元 ，估值約5.8億至6.3億元。

荔崗街地可建25萬呎樓面

至於葵涌荔崗街項目方面，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，項目佔地面積約41,743方呎，估計可發展樓面達25萬方尺，鄰近私人屋苑浩景臺及房屋協會發展祖堯邨，以發展中小型上車盤單位為主，估值大約11億至13億元，每方呎樓面地價由4500至5000元。他補充，根據勞工及福利局文件，中標發展商或需要興建設有住宿及相關服務的康復服務設施，預計整體投資約20億元。

其他報道

甯漢豪：研降低強拍門檻助重建舊區

NOVO開價前 Wetland特色戶2080萬沽呎價撲1.7萬

NOVO LAND擬下周初開價 價錢參考御海灣 YOHO Hub

城規會不支持部份啟德商業地轉住宅 甯漢豪：政府尊重決定

甯漢豪：政府樂意與發展商探討啟德跑道區配套

首推安達臣商業官地 可作零售餐飲用途

本季度推三住宅官地涉約2600伙

利嘉閣陳海潮：上半年94.6%私宅轉手獲利 12年新低

【陸振球專欄】放寬按保的新增購買力無以為繼

遨凱酒店增至58房 規劃署不反對

置地：目標於2030年前溫室氣體排放量減46.2%

內地家長1萬元租上水名都2房 預付1年租涉12萬

內地生1.8萬合租第一城3房 預付1年租涉約22萬

高力：上半年商業物業投資跌15% 全年成交額料僅700億