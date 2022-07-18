他續指，新都會廣場將斥資400萬推行「Metro Green」綠色年度企劃及升級戶外遊樂體驗計劃。商場聯同蔬菜統營處、魚類統營處及Y·Park [林．區] 等政府機構，以及「雲耕一族」、綠腳丫等綠色社企合作，舉辦及增設都市農莊、農墟市集和向日葵花海，為大眾提供環保健康的戶外空間活動。

李德興預料，隨「Metro Green」展開及受惠於消費券措施，商場在7至8月營業額，料按月上升30%；同期人流則上升20%。商場亦會推出「儲印賞」、安設智能漂書機等，推動綠色消費及閱讀概念。整個計劃有助新一代年輕人建立和實踐保護環境的理念，享受環保健康的生活模式。

屬商場長期合作夥伴的「雲耕一族」聯合創辦人徐伽表示，都市農莊與社區融合，提供親子活動空間，營造美好社區；打造原生態種植，有助本地綠色經濟發展；他預料，今年農莊農作物產量將達350公斤。