將軍澳日出康城凱柏峰II首輪開售後，市場另一焦點大盤亦將登場；樓花期長約1年、提供824伙的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，繼日前上載樓書及向傳媒開放示範單位後，將正式開展銷售攻勢；新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND 1A期將於24小時內開價，涉單位數量不少於165伙，戶型料涵蓋開放式至3房戶，並重申將有突破性付款方法。
陳漢麟續稱，NOVO LAND系列強調「Smart Living Well」生活模式，住戶透過專屬手機應用程式「Live e-asy」，在屋苑公用空間、單位及住客會所，可結合創新科技的升級設施及服務，以科技連繫整個住宅社區；住戶使用專屬的手機應用程式「Live e-asy」，屋苑大門、大廈升降機大堂入口、會所入口主閘機、住宅大堂升降機樓層按鈕， 均可透過手機藍牙自動感應，配合屋苑自動門設計，開創全屋苑免觸通行體驗。
另住戶使用「Live e-asy」手機應用程式，透過手機藍牙，信箱隨即自動感應，智能開啟。
此外，住戶可於手機應用程式預先為訪客登記一次性二維碼，讓訪客以電子通行證，進出住宅大堂及升降機，簡化繁複的探訪手續，同時大大提升屋苑保安。此外，住戶即使不在家中，亦可透過指定手機應用程式連繫大廈視像對講機，隨時隨地確認訪客身分。
興此同時，大廈升降機大堂、平台住宅大堂、住客會所、商場的冷氣系統，均安裝有靜電濾網，過濾空氣及殺滅細菌病毒，並配合加大鮮風供應風量，以達空氣淨化效果等。
其他報道
多相丨林海山城洋房最大8030呎5房間隔 逾3萬呎會所設30項設施