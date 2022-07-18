陳漢麟續稱，NOVO LAND系列強調「Smart Living Well」生活模式，住戶透過專屬手機應用程式「Live e-asy」，在屋苑公用空間、單位及住客會所，可結合創新科技的升級設施及服務，以科技連繫整個住宅社區；住戶使用專屬的手機應用程式「Live e-asy」，屋苑大門、大廈升降機大堂入口、會所入口主閘機、住宅大堂升降機樓層按鈕， 均可透過手機藍牙自動感應，配合屋苑自動門設計，開創全屋苑免觸通行體驗。

另住戶使用「Live e-asy」手機應用程式，透過手機藍牙，信箱隨即自動感應，智能開啟。

此外，住戶可於手機應用程式預先為訪客登記一次性二維碼，讓訪客以電子通行證，進出住宅大堂及升降機，簡化繁複的探訪手續，同時大大提升屋苑保安。此外，住戶即使不在家中，亦可透過指定手機應用程式連繫大廈視像對講機，隨時隨地確認訪客身分。

興此同時，大廈升降機大堂、平台住宅大堂、住客會所、商場的冷氣系統，均安裝有靜電濾網，過濾空氣及殺滅細菌病毒，並配合加大鮮風供應風量，以達空氣淨化效果等。

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