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林海山城樓書上載至項目網頁  8030呎洋房勢成焦點

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，預計今日開價之際，另一新界大型豪宅亦蓄勢待發準備登場。希慎興業（0014）及香港興業（0480）合作發展、已屆現樓的大埔露輝路36號林海山城，樓盤官方網站已開始運作，並上載樓書。

林海山城提供262個分層戶及洋房物業，實用面積介乎1010至8030方呎，戶型涵蓋2房至5房。由於項目位處半山，兼享大埔、吐露港一帶海景，因而被形容為是大埔版愉景灣。項目標準分層戶佔160伙，實用面積由1078至2526方呎，涵蓋3房至4房戶型；至於分層特色戶則佔66伙，實用面積由1010至3760方呎，涵蓋2房至4房戶型。

至於林海山城的焦點，是為數36幢的洋房，當中34幢實用面積介乎3245至5341方呎，設4房雙套、4房4套、5房雙套，共3種戶型。至於兩幢「尊貴大屋」，分別為「山城徑1號」，實用面積6268方呎，4房4套間隔，以稀有的子母屋設計；以及「林海徑1號」，實用面積更達到8030方呎，5房5套間隔。「林海徑1號」不但為項目面積最大的單位，亦為大埔區內數一數二的「巨無霸」洋房，料僅次於康樂園實用面積9280方呎的「堡壘屋」。

據了解，林海山城最快下周開放現樓示範單位，及公布具體銷售部署。

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