新地副董事總經理雷霆形容，是次開價為「坐擁雙站無敵價」。他續指，是次特別推出「漸進式按揭」計劃，幫助年青人或租客購買開放式單位，減輕他們的供樓負擔。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目明天下午2時起，開放示範單位予公眾參觀，周五起接受認購登記，最快下周開售。對首批以低市價開盤，他回應指，通常開盤首張價單都屬吸引價，日後將有很大加價空間。

NOVO LAND 首批165伙，實用面積由247至561方呎，戶型涵蓋開放式至3房，價單訂價由387.9萬元至899.1萬元，價單呎介乎14338至16571元，是次提供最高15%直減折扣，折實售價由329.71萬至764.23萬元，折實呎價由12187至14085元，整批折實均呎為13188元。

入場單位為2座5樓K室，實用面積247方呎開放式間隔，折實售329.71萬元、折實呎價13349元。

至於建築期付款法，最高直減折扣為12%，與即供相差3個百分點。

新地是次為開放式戶買家，提供漸進式按揭貸款，最高貸款額為樓價之85%。

以上述2座5樓K單位，建築期樓價341.34萬元計，買家可最高承造約290.14萬元貸款，買家首3年只需每月供貸款4成金額；第4至第6年則需供總貸款金額的七成；於第7年後則需為全數貸款額供款

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