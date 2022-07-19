踏入盛夏，多個商場均開展大型推廣活動，以帶旺商場人流和營業額；恒地（0012）旗下馬鞍山大型商場MOSTown新港城中心，將化身熱帶雨林，召集市民化身探險家參與「盛夏雨林探索站@MOSTown」主題活動，當中包括兩大展區，包括1.8米高的「巨獺」雕像、「博遊生物@MOSTOWN」標本展；2大互動體驗區，「晝夜雨林體驗館」和「雨林動物保育基地」。
商場參照南美洲的亞馬遜熱帶雨林，打造全港首個全方位電子「晝夜雨林體驗館」。至於1.8米高、屬世界體型最大的水獺「巨獺」，帶領大家走進「雨林動物保育基地」，訪尋多種瀕臨絕種的珍稀動物， 讓市民學習生物多樣性及保育知識。
由香港大學生物科學學院專家團隊管理的香港生物多樣性博物館，亦會於商場內舉行「博遊生物@MOSTown」標本展，展出瀕危動物如黃喉擬水龜等8種熱帶、亞熱帶雨林的珍貴動物標本，讓大眾了解各種動物的特徵、覓食行為、棲息環境等。活動由8月6日起至10月4日，期間顧客以電子貨幣單一消費滿200元，及「讚好」MOSTown 新港城中心 Facebook 專頁，即可進入「雨林動物保育基地」， 只要透過互動遊戲於限時內找到指定數量的動物，有機會得到商戶現金券或優惠券。
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