moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

新世界皇都戲院項目獲批則  商、住樓面比例各佔約半

多個市區重建項目獲批圖則，其中作為新世界（0017）未來焦點新盤的北角前皇都戲院重建項目，5月份獲屋宇署批出圖則，項目將在4層基座及3層地庫之上，興建2座樓高19層、及27層高商住物業，其中住宅部分涉約20.16萬方呎樓面；商業部分則涉及18.37萬方呎樓面，總樓面涉及38.52萬方呎，商、住樓面比例相若。

與此同時，5月同期亦有多個大型項目獲當局批出圖則；長實（1113）旗下啟德4E區2號住宅地皮，將建8座商住物業（在1層基座之上），包括1座6層高、及7座28至29層高物業，住宅樓面涉62.46萬方呎，另有近2.3萬方呎商業樓面。

會德豐上水古洞第24區住宅用地，則獲批建2座27層高（在3層基座及2層地庫之上）商住物業，提供逾41萬方呎住宅、及逾8.2萬方呎商業樓面。

新地（0016）屯門掃管笏項目，將在1層低層地下之上，建6座18至20層高住宅，共涉61.14萬方呎樓面。

另一方面，恒地（0012）上環伊利近街重建項目，5月份批出兩份圖則，其中33至39號，批建1座27層高（在1層地庫之上）商住物業，提供3.97萬方呎住宅及3961方呎非住宅樓面；至於毗鄰的41至47A號，則批建1座27層高（在1層地庫之上）商住物業，住宅樓面涉近5.93萬方呎，非住宅樓面涉約6196方呎。

恒地同系紅磡黃埔街26至40A號、必嘉街83至85號，亦獲批圖則，項目可建1座22層高（在4層基座及2層地庫之上）商住物業，將提供10.48萬方呎住宅及1.98萬方呎非住宅樓面。

其他報道

Wetland Seasons Bay 1期首錄租務成交 三房租1.75萬

南豐新邨3房呎售1.45萬 20年升值3.5倍

THE HENLEY開放式特色戶呎租高近65元 料屬項目新高呎租

新港城中心將變身熱帶雨林 展出珍貴動物標本 

NOVO LAND漸進式按揭助年輕客上車 留意利息支出較傳統按揭多 

話你知：新地5年前完成屯門兆康項目補地價 每呎僅2290元

NOVO LAND首推165伙折實均呎1.3萬 較同區二手低兩成 

林海山城樓書上載至項目網頁  8030呎洋房勢成焦點

【有片：睇樓手冊】NOVO LAND打造北歐愜意生活

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款