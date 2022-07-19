與此同時，5月同期亦有多個大型項目獲當局批出圖則；長實（1113）旗下啟德4E區2號住宅地皮，將建8座商住物業（在1層基座之上），包括1座6層高、及7座28至29層高物業，住宅樓面涉62.46萬方呎，另有近2.3萬方呎商業樓面。

會德豐上水古洞第24區住宅用地，則獲批建2座27層高（在3層基座及2層地庫之上）商住物業，提供逾41萬方呎住宅、及逾8.2萬方呎商業樓面。

新地（0016）屯門掃管笏項目，將在1層低層地下之上，建6座18至20層高住宅，共涉61.14萬方呎樓面。

另一方面，恒地（0012）上環伊利近街重建項目，5月份批出兩份圖則，其中33至39號，批建1座27層高（在1層地庫之上）商住物業，提供3.97萬方呎住宅及3961方呎非住宅樓面；至於毗鄰的41至47A號，則批建1座27層高（在1層地庫之上）商住物業，住宅樓面涉近5.93萬方呎，非住宅樓面涉約6196方呎。

恒地同系紅磡黃埔街26至40A號、必嘉街83至85號，亦獲批圖則，項目可建1座22層高（在4層基座及2層地庫之上）商住物業，將提供10.48萬方呎住宅及1.98萬方呎非住宅樓面。

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