桌遊世界第一個區域以型格「KUMAMON玩樂不夜町」為背景造型，搶眼的紅、白、黑色主調顏色，點亮了玩樂氣氛，甫走進棋盤即可變身桌遊主角，於主題市鎮街頭與扮演不同角色的KUMAMON一起遊戲。

場內另一主題區則設置了充滿田園風光的「熊花園」，動靜皆宜的KUMAMON於繁花盛放的佈置散發迷人魅力，粉絲們趕緊把握機會到現場打卡。

此外， 熊本縣特產店準備了一系列熊本縣直送的時令鮮果以及限量精品，讓市民趁機入手日本特產手信；消費滿指定金額即可享950元商場消費贈券。另「熊遊小鎮消費換領活動」，在YOHO MALL II消費滿1,500元，可換購150元熊本縣特產店現金券。

另 The Point 會員憑指定積分，可於場內智能換領站，換領活動限定KUMAMON精品及3款「熊花園」限定的珪藻土杯墊。