moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

柏傲山特色戶7萬租出 較6年前跌一成

雖然近日內地生掀搶租潮，但豪宅屋苑卻未有受惠，美聯物業高級區域經理余迅力指，北角柏傲山6座低層連平台特色戶，實用1188方呎，3房連套房及士多房間隔，原叫價7.9萬元，最新獲本地家庭客以7萬元承租，較叫租低9000元或11%，實用呎租近59元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款