雖然近日內地生掀搶租潮，但豪宅屋苑卻未有受惠，美聯物業高級區域經理余迅力指，北角柏傲山6座低層連平台特色戶，實用1188方呎，3房連套房及士多房間隔，原叫價7.9萬元，最新獲本地家庭客以7萬元承租，較叫租低9000元或11%，實用呎租近59元。