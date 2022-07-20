文章日期：2022年7月20日 19:19
雖然近日內地生掀搶租潮，但豪宅屋苑卻未有受惠，美聯物業高級區域經理余迅力指，北角柏傲山6座低層連平台特色戶，實用1188方呎，3房連套房及士多房間隔，原叫價7.9萬元，最新獲本地家庭客以7萬元承租，較叫租低9000元或11%，實用呎租近59元。
據悉，柏傲山入伙初期，單位曾以8萬元租出，即事隔6年，單位租金大跌1萬元。單位業主2014年10月以約3,402萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.5厘水平。
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