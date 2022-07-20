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太古上月奪灣仔限呎地中標價高次標15%

太古地產（1972）上月以逾19.6億元中標灣仔皇后大道東住宅「限呎地」，每呎樓面地價約16,888元。地政總署公布餘下20份標書的標價，入標價介乎9.83億至16.999億元，即每方呎樓面地價介8,467至14,630元，即太古地產出價較次標高逾2.62億元或15%。

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