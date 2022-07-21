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apm斥800萬作暑假推廣 料營業額升兩成

踏入盛夏，加上政府第二期消費券將在8月發放，各大型商場均部署推出推廣活動吸客。新地（0016）代理執行董事馮秀炎表示，受惠於政府發放消費券帶動，觀塘地標式商場apm，今年上半年有約70個新租戶及續租商戶、涉樓面約18萬方呎，其中20%租戶是首次在香港設立據點，而80%租戶是首次落戶在東九龍商場。

她續指，疫情下旗下商場出租率約97%至98%，在消費券帶動下，商場營業額及租金，已接近重返疫情的水平。她預計，7月及8月屬傳統暑假消費旺季，集團斥資800萬元進行推廣，在消費券效應下，進一步刺激消費氣氛，預計apm人流及生意，料將按月分別上升30%、20%。

另外，新地一向重視商場戶外空間的規劃，早前就apm 2樓的apm Garden戶外空間作美化工程，現時已竣工，花園佔地2萬方呎，打造為「至Chill好生活」的潮人花園，邀請4大國際級設計團隊，打造一系列互動藝術裝置及健體遊玩設施，汲取西班牙、澳洲及英國時尚達人對品味生活的詮釋，以獨特戶外藝術作品結合園林美景。

除上述apm Garden外，新地亦就銅鑼灣世貿中心進行翻新；馮透露，有關工程接近完成，首階段在9月重開部分樓面，預計在今年底全部開放。另集團同系觀塘巧明街全新商業項目的商場部分，預計最快明年底開業，將於短期內展開招租工作。

 

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