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地監局上半年接獲106宗代理投訴 較去年同期跌45%

上半年疫情下令樓市交投大跌的同時，代理投訴個案亦大減。地產代理監管局主席廖玉玲今回顧今年上半年的工作，她指，今年上半年共接獲106宗投訴個案，較去年同期大幅減少45%，最常見的投訴類別包括「不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）、「發出違規廣告」、「就保證租金回報作錯誤或具誤導陳述」及「提供不準確或具誤導的物業資料」。另有14宗與一手物業有關，境外物業投訴則有11宗，較去年同期16宗減少約30%。

另受第五波疫情影響，今年上半年多場考試被取消，考生人數僅錄得3,234人次，較去年同期大幅減少46%。雖然考生數目減少，但今年上年個人牌照數目達41,493個，較去年同期增加1.23%。

地監局在今年上半年該局共巡查一手樓盤379次，巡查地產商舖225次，分別比去年同期下跌37%及53%。網上物業廣告抽查次數則上升19%，有669次。經巡查發現的違規個案有49宗，比去年同期下降33%，當中涉及違規廣告佔最多，有35宗，部分屬於技術性違規，如未有透露物業編號等。

地監局上半年對182名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括撤銷27個牌照及暫時吊銷6個牌照。

對於近年不少港人購買境外物業，地監局會繼續加強教育，以提高他們對相關風險的警覺性及自我保障意識，更推出最新的相關標語「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」，並已去信各地產代理公司，邀請他們在宣傳資料或廣告中採用這句標語。

 

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