文章日期：2022年7月21日 20:02
再有大業主大手放售非住宅物業。市場消息指，北角海峰園停車場最新以2.18億元易手，以車位總數119個計，平均每個車位約183萬元，買家為「磁帶大王」陳秉志。
陳氏透露，港島區車位價值高，而現時購入車位的平均做價每個不足200萬元，即「有水位」，計劃將半數車位再拆售。
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