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協成行2.18億沽海峰園停車場 磁帶大王接貨

再有大業主大手放售非住宅物業。市場消息指，北角海峰園停車場最新以2.18億元易手，以車位總數119個計，平均每個車位約183萬元，買家為「磁帶大王」陳秉志。

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