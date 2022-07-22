具體反映6月27日至7月3日二手市況的中原城市領先指數CCL，三大整體指數齊為4周新低；當中CCL新報179.85點，按周跌0.67%，8周內兩次跌穿180點水平，短期目標下試178點；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報180.91點，按周跌0.73%；CCL（中小型單位）報179.05點，按周跌0.73%；豪宅方面，CCL（大型單位）最新報183.86點，按周跌0.36%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價走勢在過去8星期反覆回軟；近8周計，CCL累跌0.72%，CCL Mass累跌0.62%，CCL(中小型單位)累跌0.73%，CCL(大型單位)累跌0.64%。
至於四大分區指數，以九龍CCL Mass跌幅最大，新報173.02點，為14周即約3個半月新低，按周跌1.48%；新界西CCL Mass報168.42點，為4周新低，按周跌0.97%，連跌2周共1.29%；港島CCL Mass報184.86點，按周跌0.33%。
不過，新界東CCL Mass則錄得升幅，新報192.95點，按周升0.47%，連升3周共2.11%。
四大分區近8周計，新界東CCL Mass累跌1.68%，跌幅最明顯；九龍CCL Mass累跌0.81%；新界西CCL Mass累跌0.27%、港島CCL Mass累跌0.02%。