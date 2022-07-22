具體反映6月27日至7月3日二手市況的中原城市領先指數CCL，三大整體指數齊為4周新低；當中CCL新報179.85點，按周跌0.67%，8周內兩次跌穿180點水平，短期目標下試178點；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報180.91點，按周跌0.73%；CCL（中小型單位）報179.05點，按周跌0.73%；豪宅方面，CCL（大型單位）最新報183.86點，按周跌0.36%。