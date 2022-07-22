Espresso Alchemy為今次合作挑選了兩種來自埃塞俄比亞、巴西，由單一生產商生產的可持續咖啡豆，獨家調配一系列#HLDxALCHEMY期間限定的精品咖啡，為咖啡愛好者帶來非凡新體驗。這兩種咖啡都是在致力於保護當地生態和支持當地社區的農業系統中所生產。

即日起至8月21日，Espresso Alchemy尖沙嘴美麗華廣場分店，將推出一系列期間限定的慈善精品咖啡，而Espresso Alchemy網上商店亦會發售限量套裝；另外，即日起至7月31日，廣場地下中庭亦設「Realising Your Green Lifestyle」恒基盛綠期間限定展，只要手持精緻烘焙咖啡打卡並上載至社交平台，便有機會贏取獨家限量咖啡禮品。