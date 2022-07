恒地(0012)與直接貿易咖啡品牌Espresso Alchemy首度聯乘,推出Realising Your Green Lifestyle咖啡推廣活動;恒地主席李家誠表示,Realising Your Green Lifestyle將於社區實踐集團可持續發展策略G.I.V.E.,當中的『環保為地球Green for Planet』和『誠心為社區Endeavour for Community』,創造優質社區的核心價值,共同實踐綠色生活。