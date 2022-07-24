今張價單入場單位，為Elverum第1座3樓B單位，實用面積419方呎，屬2房（開放式廚房）間隔，以現金付款計劃及假設買方於簽署臨時買賣合約時不選擇1萬元折扣，買方可獲家具獎勵積分計算，折實價為574.51萬元，折實實呎13711元；項目亦首度推出Elverum第1座A1單位，屬3房一套（開放式廚房連趟門）間隔，實用面積676方呎，折實入場費約880萬元，折實實呎13,019元。

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1A期首個周末開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，參觀人流絡繹不絕，吸引不少年輕首次置業人士、小家庭、換樓客及投資者前來參觀，當中不乏專業人士、機場工作人員、公務員、教育工作者及醫護人士等。此外，參觀人士對項目的交通、規模、質素、間隔、設計、住客會所、項目打造的健康快樂社區、以至付款辦法均表示滿意。