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MIAMI QUAY I 本季推 勢成PARK PENINSULA頭炮

繼去年中海外（0688）維港1號推出後，相隔逾1年，啟德跑道區再有新供應。會德豐、恒地（0012）新世界（0017）及帝國集團合作發展，位於啟德跑道區承豐道23號住宅項目，早前已獲批預售，今日正式命名為MIAMI QUAY。

單位250呎起 2房佔一半 

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目將分兩期發展，第1期MIAMI QUAY I 將提供648伙，標準戶實用由約250至710方呎，涵蓋開放式至3房間隔，當中2房戶佔約50%、1房戶則佔約35%。黃續指，項目暫未落實推售時間，但仍希望保持於本季推售，現時將集中軟銷工作，讓買家對啟德跑道區認識增加。定價方面，發展商表示將參考一線海景項目售價，亦將持續留意加息對市場的影響，開出買家能接受的價錢。

9大發展商早前成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，希望增強該區交通生活配套，打造PARK PENINSULA。作為PARK PENINSULA 頭炮項目，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，政府擬建多元環保連接系統，包括行人自動電梯、連接觀塘海濱的行人及單車徑、以及環保巴士及小巴；另有水上的士及中九龍幹線連接該區，相信MIAMI QUAY可享獨特交通優勢，以及成為新社區。MAIMI QUAY 項目由新世界負責建造、會德豐推售，預計落成日期為2023年8月底，距今約13個月。

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