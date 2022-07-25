受上半年第五波疫情大爆發拖累，加上股市大跌及美息趨升，本港工商物業交投大減，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指，據土地註冊處顯示，截至6月30日為止的2022年上半年，全港共錄得2,637宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達500.52億元，較去年下半年的3,260宗及865.23億元分別減少19%及急跌42%；若按年同比，則分別大減27%及25%。
在工商舖三類物業中，今年上半年工廈買賣登記宗數依然明顯較多，共錄1,560宗，佔整體比率達59.2%；商廈及店舖則分別錄得438宗及639宗買賣登記，佔比各約16.6%及24.2%。黃應年表示，雖然疫情危機並未解除，但無論是政府當局或市民大眾各有對策或已作出調適，比爆發初期的恐慌性已大減，相信下半年市場可繼續靈活調節，今年下半年整體工商舖買賣交投量可望穩中趨升，物業買賣登記量料升6%，上試2,800宗水平；至於涉及成交金額方面，料在商廈拖低下，或失守500億元關口，料錄495億元，按半年或微跌1%。至於工、商、舖三大範疇，估計以店舖的買賣登記量升幅最顯著，相信隨著新一期消費券下月發放，配合暑期消費旺季，店舖買賣登記量可望反彈逾兩成；工廈物業受惠活化措施，新式工廈靈活多用途的特質仍受市場歡迎，估計需求不減；至於商廈則受累仍未通關之前及息口趨升影響，表現會略為跑輸大市。
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