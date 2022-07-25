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弦海1房455萬沽 逾3年實蝕近兩成

美國加息在即，二手市場觀望氣氛濃厚，加上新地（0016）屯門NOVO LAND低價開售，令區內有半新盤連錄二手蝕讓個案。市場消息指，屯門單幢盤弦海，本月份錄得至少3宗二手轉讓，其中兩宗為帳面貶值個案，包括中層S室，實用面積348方呎，1房間隔，以455萬元售出，實呎約13074元。原業主2019年4月512.7萬元買入，帳面蝕約57.7萬元或11%，若連使費計，料蝕近80萬元或約15.5% 。

另外，位於中層S室，實用面積348方呎，1房間隔，以475萬元售出，呎價約13649元。原業主2019年4月以528.3萬元一手購入，帳面蝕約53.3萬元或10%，若連使費計，料蝕約75.9萬元或約14.4%。

至於位於同區的御半山，本月亦至少錄得兩宗買賣。其中1B座的中層D室，實用面積404方呎，2房間隔，以582萬元售出，實呎14405元。原業主2018年6月680.5萬元一手購入，持貨約4年帳面蝕約98.2萬元或14%，若連使費計，料蝕逾130萬元或19.3%。區內代理又指，屯門本月暫錄約69宗二手成交，至少5宗為二手蝕讓。

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