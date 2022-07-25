另外，位於中層S室，實用面積348方呎，1房間隔，以475萬元售出，呎價約13649元。原業主2019年4月以528.3萬元一手購入，帳面蝕約53.3萬元或10%，若連使費計，料蝕約75.9萬元或約14.4%。

至於位於同區的御半山，本月亦至少錄得兩宗買賣。其中1B座的中層D室，實用面積404方呎，2房間隔，以582萬元售出，實呎14405元。原業主2018年6月680.5萬元一手購入，持貨約4年帳面蝕約98.2萬元或14%，若連使費計，料蝕逾130萬元或19.3%。區內代理又指，屯門本月暫錄約69宗二手成交，至少5宗為二手蝕讓。

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