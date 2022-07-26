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名日•九肚山餘貨新增樓價九成「呼吸Plan」

長實（01113）沙田名日•九肚山已獲批入伙紙，發展商除加推新一張價單外，亦推出「Perfect 10付款計劃」，長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，買家選用該付款計劃，可選擇最高達成交金額九成的第一按揭。第一按揭年期為3年，買家只須於提供按揭後6個月償還成交金額5％，便可享餘下2年半免息免供，亦無須提供任何入息證明文件及無須通過壓力測試，即市場俗稱的「呼吸Plan」。

選擇計劃之買家，連同其他優惠在內，合共可享14.25％折扣優惠。不過，值得一提，項目原先已設有「置長 1306 即供付款計劃」，當時發展商為買家提供最高樓價85%一按，年期為3年，期間免息免供，而買方亦毋須提供任何入息證明文件及毋須通過壓力測試，即同為「呼吸plan」。

另項目公布最新一張價單，提供27伙，包括14伙4房連雙套房連工作間（附設洗手間）、7伙3房連主人房連工作間（附設洗手間）以及6伙2房連開放式廚房單位，折實價769.4萬至2569.7萬元，折實實呎15526元至21185元，折實均呎17777元。項目已取得入伙紙，截至昨日累沽158伙，套現逾22億元。

長實執行董事趙國雄指，全新付款計劃可幫助買家入市，又表示目前經濟放緩，預期樓價正負5%上落。名日•九肚山共提供266伙，當中佔22伙為洋房，244伙為分層單位，分層單位間隔包括2房至4房，接近八成單位屬3房及4房，實用面積由約470至1,200多方呎。

 

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