雖然預期銀行對2.5厘封頂位普遍會按兵不動，不過1年拆息已升至3.5厘，意味1年後的H按利息有機會達到3厘以上，給予銀行有壓力上調封頂利率。他建議，準業主申請按揭時可選擇提供高息存款掛鈎戶口（mortgage link）的按揭計劃，以存放資金，藉以對沖息率上漲。有意計劃轉按人士則可於港銀上調按息之前，盡快遞交申請表，以鎖定較優惠按揭條款。

莊錦輝提醒，購買遠期樓花、而選用建期的業主，應注意未來收樓時的預期利息能否通過壓測，而非現時按息水平；一旦收樓時按息大幅攀升，銀行壓測門檻亦會大大提高，若購買樓花選擇建期付款，最好先假設按息為4厘去計算現時的入息能否通過壓測，而不是以現時2.5厘去計算。

另選擇發展商二按或「呼吸plan」人士，收樓後應盡早轉按至傳統銀行，否則如利息增加，壓測大大提高入息未必夠計，就算夠計都會錯過現時市場上較優惠的「筍plan」。

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