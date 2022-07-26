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星之谷：港銀行預計季末調整最優惠利率

聯儲局議息前夕，本港與樓按相關的1個月拆息升至1.19厘，若以H加1.3%計算，H按實際按息逼近2.5厘封頂息率。星之谷行政總裁莊錦輝表示，拆息上升反映美國本周加息預計，屬意料之內，他預期，本港大型銀行不會即時調整鎖息利率，預計1個月拆息很大機會於9月或之前升至上述水平，估計港銀會於本季末調整最優惠利率（P）及H按封頂息率。

雖然預期銀行對2.5厘封頂位普遍會按兵不動，不過1年拆息已升至3.5厘，意味1年後的H按利息有機會達到3厘以上，給予銀行有壓力上調封頂利率。他建議，準業主申請按揭時可選擇提供高息存款掛鈎戶口（mortgage link）的按揭計劃，以存放資金，藉以對沖息率上漲。有意計劃轉按人士則可於港銀上調按息之前，盡快遞交申請表，以鎖定較優惠按揭條款。

 

莊錦輝提醒，購買遠期樓花、而選用建期的業主，應注意未來收樓時的預期利息能否通過壓測，而非現時按息水平；一旦收樓時按息大幅攀升，銀行壓測門檻亦會大大提高，若購買樓花選擇建期付款，最好先假設按息為4厘去計算現時的入息能否通過壓測，而不是以現時2.5厘去計算。

另選擇發展商二按或「呼吸plan」人士，收樓後應盡早轉按至傳統銀行，否則如利息增加，壓測大大提高入息未必夠計，就算夠計都會錯過現時市場上較優惠的「筍plan」。

 

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