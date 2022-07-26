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嘉華溫偉明：料醫院道地總投資額10億元以內

嘉華（0173）以5.51億元投得西營盤醫院道地皮，為該集團近6年來首度獨資投得官地，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，港島區地皮買少見少，而地皮景觀好，且形狀四正，可塑性高，料落成景觀開揚，將有一定捧場客。他又指，項目將以豪宅為主打，但暫時未決定開則，料總投資額10億元以內。

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