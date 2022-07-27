差估署今日公布的最新數據顯示，6月私宅售價指數報380.5點，較5月的384.9點再跌1.14%，連跌2個月，而今年上半年則累跌3.40%，比去年9月歷史高位398.1點更累跌4.42%。

陳海潮指出，6月差估署樓價指數，主要反映5月中至6月上旬市況，當時美國大幅加息四分三厘，亦碰上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢下，二手業主需擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大。

近期所見，整體形勢無大改變，新盤以貼市價、甚至低於市價推出首批單位搶灘，對二手市場持續構成壓力。此外，市場預期美國仍將以較急步伐調升息口，進一步令二手市場交投出現拉鋸轉淡局面，對量價均帶來壓力，預料下次公布的7月樓價指數，有機會再跌1%左右。

展望下半年樓價走勢，陳相信，要視乎疫情進展，倘能維持受控，並能加快中港通關步伐，將成市場的一根「救命稻草」，下半年樓價料有較顯著反彈空間，全年樓價可望平穩、甚至掉頭回升；否則在缺乏利好因素，並適逢本地銀行之後有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐難扭轉微跌格局。

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