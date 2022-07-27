中原按揭董事總經理王美鳳指出，銀行體系結餘已由去年高位減少近3,000億元至現時約1,652.6億元，加上在美息升勢下，港息仍明顯未追上美息升幅，預計港元拆息升勢將持續。

今日拆息已升穿H按封頂息率，在加P之前，供樓人士之按息仍以封頂息率（以P按為基準，現普遍為2.5厘）計算，但由於穿封頂後資金成本及息率上升之壓力由銀行承擔，加上最近定存息競爭亦令資金成本上升，故不排除將再有銀行上調新造按揭客戶的H按封頂息率，以紓緩息差收窄之壓力，及減低資金成本上升之影響。

王美鳳提醒，銀行今年內有機會加P、或加按息、封頂息，即意味通過壓測的入息要求將會提高，有上會需求人士可加快申請按揭以免加息後入息水平提高或影響可借按揭額。

其他報道

一個月HIBOR 升穿1.3厘 實際按息升穿2.6厘 高過鎖息上限

利嘉閣陳海潮：通關進度成下半年樓市「救命稻草」

烘焙工房租新世界新蒲崗Artisan Lab 8000呎樓面

柏傲莊III增一宗取消交易 累計215宗總值34.7億

中原陳永傑: 雙重負面因素「震散」樓價 第4季見曙光

萊坊王兆麒：加息因素影響短期住宅成交量 惟對整體購買力及樓價影響微

租金回勇 差估署：6月租金指數升0.74% 終止過去8個月跌勢

差估署：6月樓價指數連跌2個月 2020年12月後最低 上半年樓價累跌3.4%