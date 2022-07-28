現時香港按揭利率仍處於2.5厘的低水平，但陳永傑表示，加息難免對準備入市的買家造成心理壓力，窒礙買家入市決心，上月美國加息0.75厘，是28年來最大加幅，香港二手成交量應聲下跌，較四月份減少近兩成，加上通關未見曙光，樓市只靠香港內部剛性需求，二手樓價持續受壓，中原城市領先指數CCL較年初已下調2.5%，近月發展商亦帶頭減價開盤，二手業主亦被迫面對現實，擴闊議價空間，令近日二手成交有所回升。陳永傑相信，加息及未通關因素，將令二手樓價持續受壓，若港息於第三季上調，相信二手樓價有3至5%的下調壓力，但成交量於平盤湧現下會向升，因而出現價跌量升局面，第四季息口回穩，通關有望，樓價將反彈。

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