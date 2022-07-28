moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

中原陳永傑：港最快今季加息 二手樓價料跌3至5%

美國聯儲局連續第2次加息0.75厘，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，於聯系匯率下，息差令港元流出，現時香港銀行體系結餘已降至1600億水平，相信是次美國加息將令香港銀行體系結餘進一步減少，息口將被迫推高，市場普遍預計香港最快於今季上調最優惠利率。

現時香港按揭利率仍處於2.5厘的低水平，但陳永傑表示，加息難免對準備入市的買家造成心理壓力，窒礙買家入市決心，上月美國加息0.75厘，是28年來最大加幅，香港二手成交量應聲下跌，較四月份減少近兩成，加上通關未見曙光，樓市只靠香港內部剛性需求，二手樓價持續受壓，中原城市領先指數CCL較年初已下調2.5%，近月發展商亦帶頭減價開盤，二手業主亦被迫面對現實，擴闊議價空間，令近日二手成交有所回升。陳永傑相信，加息及未通關因素，將令二手樓價持續受壓，若港息於第三季上調，相信二手樓價有3至5%的下調壓力，但成交量於平盤湧現下會向升，因而出現價跌量升局面，第四季息口回穩，通關有望，樓價將反彈。

iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmpinvestor.club%2F&tabs=timeline&width=340&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款