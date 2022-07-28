莊續指，港美息差持續擴闊情況下，本地銀行加息壓力將進一步上漲，步入加息周期只是時間問題，準備買樓人士務必做好充足財政準備。 目前2個月拆息為1.65厘，暗示9月之前一個月拆息將抽升至2厘左右，參考上一次加息周期，銀行待拆息升穿2厘後才加P，因此，估計本港銀行9月調整P或H按封頂利率的機會較高。

如參考更遠期的拆息，1年期拆息已攀升至3.5厘，意味市場預計一年後的1個月拆息將升至3.5厘以上，以H+1.3計算，即按息將飆升至4厘以上。他表示，倘若聯儲局維持加息策略不變，一年後本港按息有機會升到3至4厘。假設按息較現時上升一厘，每100萬元貸款額，以30年還款期計算，月供金額將增加逾500元。以較普遍的400萬元貸款額計，即每月多供逾2000元，部分業主或會感到吃力。

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