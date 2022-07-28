moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

大埔超級城500萬暑期推廣費增一成

政府即將發放第2期電子消費劵，新地（0016）旗下大埔超級城在暑期推廣費用達500萬元，按年增一成。

新地代理副總經理（租務）蘇蔭彪表示，正值暑期旺季，隨著第二輪電子消費券發放，配合商場的推廣活動及消費優惠，將進一步刺激市民消費，料人流及生意將於7月及8月按月升兩成。

蘇表示，大埔超級城次季人流逾1000萬人次，按年升一成；次季生意額則按年升兩成，超疫情前水平。其中，珠寶首飾及鐘錶生意按年升幅五成，升幅最大；美容及健康產品生意按年升幅四成；影音電子產品升幅達三成。

他表示，商場今年上半年有30個新租及續租租戶，涉樓面面積12萬方呎，佔整體商戶兩成，現時出租率為100%。

蘇續指，疫情恒常化，將加強商場推廣，打造戶外休閒空間，主動吸引白石角及科學園一帶客源。

大埔超級城推出多個消費獎賞活動，顧客憑電子消費券於場內消費，享多重購物禮遇，包括在「夏日感謝月」以低至1元換購限量潮物。

此外，商場在夏日打造1500方呎的「夏日型遊海底世界」體驗館，結合創意互動科技與海洋生物的教育基地，設5個互動體驗專區，包括「海洋先鋒潛艇」、「巨型空中飛魚」、「遙控深海魚體驗」、「互動體感人造沙灘」及「鯨魚探險區」。

 

其他報道

東涌配電站項目收至少5標書 暫與去年相若

利嘉閣按揭黃詠欣：港銀行或今季內加息0.25厘

映灣園7月約50宗租賃創2年新高

美聯布少明：料業主未會因加息劈價求售

長實郭子威：盡早加息可令市場明朗化 料樓市平穩發展

星之谷莊錦輝料9月本港加息機會高

中原陳永傑：港最快今季加息 二手樓價料跌3至5%

中原按揭王美鳳：料年底按息仍處3%附近低水平 加息對樓市實質影響微

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款