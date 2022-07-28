新地代理副總經理（租務）蘇蔭彪表示，正值暑期旺季，隨著第二輪電子消費券發放，配合商場的推廣活動及消費優惠，將進一步刺激市民消費，料人流及生意將於7月及8月按月升兩成。

蘇表示，大埔超級城次季人流逾1000萬人次，按年升一成；次季生意額則按年升兩成，超疫情前水平。其中，珠寶首飾及鐘錶生意按年升幅五成，升幅最大；美容及健康產品生意按年升幅四成；影音電子產品升幅達三成。

他表示，商場今年上半年有30個新租及續租租戶，涉樓面面積12萬方呎，佔整體商戶兩成，現時出租率為100%。

蘇續指，疫情恒常化，將加強商場推廣，打造戶外休閒空間，主動吸引白石角及科學園一帶客源。

大埔超級城推出多個消費獎賞活動，顧客憑電子消費券於場內消費，享多重購物禮遇，包括在「夏日感謝月」以低至1元換購限量潮物。

此外，商場在夏日打造1500方呎的「夏日型遊海底世界」體驗館，結合創意互動科技與海洋生物的教育基地，設5個互動體驗專區，包括「海洋先鋒潛艇」、「巨型空中飛魚」、「遙控深海魚體驗」、「互動體感人造沙灘」及「鯨魚探險區」。

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