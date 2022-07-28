文章日期：2022年7月28日 17:51
對於美國聯儲局再加息，新地（0016）副董事總經理雷霆指，買樓是長線投資及改善居住環境，而利息有上有落，況且以往美國聯儲局進入加息周期，本港無論加息幅度及速度都不會跟隨，明年美國聯儲局也有可能因經濟情況調低利率，故相信今次聯儲局調高利率對本港樓市並無實質影響。
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