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「鬼屋之首」筱廬申建安老院　規劃署不反對

有「鬼屋之首」之稱的三級歷史建築物元朗筱廬，今年1月向城規會遞交發展修訂方案，申請增加安老院舍床位至281個，較2019年獲批發展方案的170個床位，增加約111個床住或65%。有關申請於明日審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，預計可順利獲通過。

據規劃署最新文件，署方認為，擬議的安老院能為社區院舍床位，而歷史建築筱廬日後亦可開放予公眾免費參觀，整個擬建項目放寬建築物高度限制後，與周邊的發展並沒有不相容之處，故該署不反對有關申請。

鄧成波家族去年6500萬沽出

資料顯示，上述申請地點位於大旗嶺大棠路旁筱廬及毗鄰地皮，鄰近元朗恆香製餅廠，地皮面積2.1萬方呎，當中包括政府土地1,776方呎，現坐落於政府、機構或社區（1）用地，擬申請略為放寬建築物高度限制，以作准許的社會福利設施（安老院舍）。

地皮中的歷史建築筱廬，將會原址保育，並在筱廬旁提供教育展示板的保育花園，以供公眾透過提前預約免費參觀。項目預計在2025年3月落成，落成後整個項目總樓面約6.38萬方呎。翻查資料，上述地皮由「舖王」鄧成波家族持有，該家族去年5月以6,500萬元售予嘉濤（香港）控股（2189），較2016年以6300萬元購入價僅高約3%。

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