有「鬼屋之首」之稱的三級歷史建築物元朗筱廬，今年1月向城規會遞交發展修訂方案，申請增加安老院舍床位至281個，較2019年獲批發展方案的170個床位，增加約111個床住或65%。有關申請於明日審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，預計可順利獲通過。