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ONE INNOVALE開放式戶296萬起 今年新盤入場新低折實均呎1.4萬

發展商加緊推盤步伐，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway 昨日上載樓書後，今日隨即公布首批123伙價單，226方呎開放式戶折實約296萬元，較新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期入場費更低。

不過，是次首批折實均呎14,168元，則較NOVO LAND 1A期首批約1.3萬元為高。據代理數據，較毗鄰屋苑帝庭軒及綠悠軒近日二手呎價分別約為1.39萬元及1.2萬元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，定價參考市場正在銷售的新盤、不限地區，而開價較參考指標折讓約5%至10%，故是次開售屬「忍讓價」。

林達民續指，ONE INNOVALE - Archway 屬於北部都會區概念下，粉嶺北新發展區首個住宅項目，認為未來將有龐大住宅需求，項目及開價均有競爭力。

首批123伙，實用面積由209至609方呎，價單318.5萬元至929.8萬元，價單呎價由14,093元至16,679元；發展商提供最高7%折扣，折實售價由296.2萬元至864.71萬元，折實實呎13,106元至15,512元。

入場單位為A座3樓09室，屬實用226方呎開放式間隔，折實售296.2萬元，折實呎價13,106元。

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