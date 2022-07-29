moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

CCL按周跌0.18% 料下試178點勢沒收今年3%升幅

美國聯儲局昨宣布加息0.75厘，具體反映本月4日至10日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報179.53點，按周跌0.18%，並連跌兩周。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，美國加息對香港樓價的影響，將於8月下旬公佈的才開始反映，料8月中CCL下試178點或以下水平，將沒收今年由谷底177.34點至182.74點高位計約3%升幅。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.20%，CCL(中小型單位)報178.74點，按周跌0.18%。CCL(大型單位)報183.51點，按周跌0.19%。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.84%，CCL Mass累跌0.93%，CCL(中小型單位)累跌0.90%，CCL(大型單位)累跌0.56%。

至於四大分區指數，港島CCL Mass跌幅7周以來最大，連跌2周共1.24%，報183.18點，按周跌0.91%。新界東CCL Mass報192.47點，按周跌0.25%，結束3周連升。上周創14周新低的九龍CCL Mass報173.12點，按周微升0.06%。新界西CCL Mass報168.85點，按周升0.25%，結束2周連跌。

其他報道

兩內地生預付一年近15萬租第一城2房戶

名日．九肚山加推33伙 3房折實1739萬入場

紀雲峰2房雙套大戶7.2萬租出 買入十年回報2.5厘

柏傲莊III增4宗買家「棄船」 累計撲220宗涉總值近36億

翠嶺峰2房未補價559萬沽 4年半帳賺近四成

話你知：恒地4年半前補地價每呎4200元

房屋局：未來11幅住宅地轉為熟地 涉約5600伙

ONE INNOVALE開放式戶296萬起 今年新盤入場新低折實均呎1.4萬

翰林峰開放式戶1.6萬租出 呎租72元

黃埔花園97貨三房千萬沽 25年帳賺近六成

【睇樓手冊】北都頭炮ONE INNOVALE主打1房

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款