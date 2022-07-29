美國聯儲局昨宣布加息0.75厘，具體反映本月4日至10日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報179.53點，按周跌0.18%，並連跌兩周。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，美國加息對香港樓價的影響，將於8月下旬公佈的才開始反映，料8月中CCL下試178點或以下水平，將沒收今年由谷底177.34點至182.74點高位計約3%升幅。