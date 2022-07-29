美國聯儲局昨宣布加息0.75厘，具體反映本月4日至10日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報179.53點，按周跌0.18%，並連跌兩周。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，美國加息對香港樓價的影響，將於8月下旬公佈的才開始反映，料8月中CCL下試178點或以下水平，將沒收今年由谷底177.34點至182.74點高位計約3%升幅。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.20%，CCL(中小型單位)報178.74點，按周跌0.18%。CCL(大型單位)報183.51點，按周跌0.19%。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.84%，CCL Mass累跌0.93%，CCL(中小型單位)累跌0.90%，CCL(大型單位)累跌0.56%。
至於四大分區指數，港島CCL Mass跌幅7周以來最大，連跌2周共1.24%，報183.18點，按周跌0.91%。新界東CCL Mass報192.47點，按周跌0.25%，結束3周連升。上周創14周新低的九龍CCL Mass報173.12點，按周微升0.06%。新界西CCL Mass報168.85點，按周升0.25%，結束2周連跌。
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