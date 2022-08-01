據價單5號，今批單位包括30伙1房戶及18伙2房戶，價單定價由462.4萬元至740.4萬元，價單呎價介乎14112元至17447元；發展商維持1房及2房戶最高15%折扣，單位折實售價由393萬至629萬元，折實實呎由11,996至14,830元。

今批售價最低單位為1座1樓F室，實用281方呎1房間隔，折實售393.04萬元，屬項目開盤至今售價最低的單位，折實實呎13,987元；至於呎價最低單位為第1座1樓K室，屬實用482方呎2房間隔，折實售578.2萬元，折實呎價11,996元，屬今年折實呎價最低的新盤單位。

長實高級營業經理楊桂玲表示，今批單位全數屬山景戶，集團與合作伙伴新地均同意，與以往推出的海景單位有別，故價錢有所調整。

她續指，項目最快日內上載新一份銷售安排，預計本周五展開新一輪銷售，將以先到先得形式發售，另亦將推出部分單位招標發售。近期新界區多個新盤部署銷售，楊桂玲則認為，多盤齊推有助推高市場整體氣氛，預料成交量將愈來愈暢旺。

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