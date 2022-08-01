至於對比去年同期，今年7月現樓按揭宗數，比2021年同期9658宗，減少2634宗或27.3%；今年7月樓花按揭宗數，則比2021年同期423宗，跌321宗或75.9%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，7月現樓按揭宗數連升3個月，反映第五波疫情影響漸退，令買家重拾入市步伐，但樓花宗數卻跌至近9年新低，除因樓花按揭宗數一般比現樓更滯後反映，近月一手銷售樓盤中，買家大多選用建築期付款方式，有關宗數同樣將滯後至成交日並於現樓按揭宗數中才反映。曹預料，在「波叔Plan」帶動下，未來樓花按揭宗數或會維持較低水平。

以首7個月比較，今年首7個月現樓按揭宗數錄得49,812宗，對比去年同期的54,589宗，按年減少4777宗或8.8%；今年首7個月樓花按揭宗數為2850宗，對比去年上半年的3528宗，按年減少678宗或19.2%，為自2011年、即11年後的首7個月新低。

現樓銀行按揭市佔率方面，中銀香港連續12個月榮登冠軍寶座，市佔率23.6%；滙豐銀行以市佔率22.6%排名第二；恒生銀行以市佔率達11.8%排名第三。至於樓花按揭排名，滙豐銀行連續8個月奪得冠軍寶座，以市佔率21.6%排名第一；中銀香港排名第二，市佔率17.6%；渣打銀行排名第三，市佔率11.8%。