據悉，上述單位為皓畋6座中層B室，實用1477方呎，連車位成交價4980萬元，實呎33716元，原業主2018年以5670萬元一手購入，及後以380萬元一手購入車位，合共6050萬元，帳面蝕1070萬元，若連使費料實蝕約1360萬元或22%。

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