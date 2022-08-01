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皓畋4房雙套近半億沽 4年蝕1360萬屋苑最大宗蝕讓

美國聯儲局加息下，本港加息壓力大增，二手樓價備受拖累，有新晉豪宅大幅蝕讓個案。其中何文田皓畋一個四房雙套大單位，連車位以4980萬元售出，估計原業主實蝕約1360萬元，蝕幅達22%，料蝕讓金額及幅度均為屋苑歷年最大。

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