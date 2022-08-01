項目現時已公布兩張價單共涉246伙，佔今期單位總數603伙的41%。

恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，為回應準買家需求，項目加推2號價單123伙應市，主要為1房連衣帽間、及2房戶，亦包括花園特色單位及天台特色單位，單位因應樓層𡩨景差異、及新推特色單位，整體加幅約2%。

今批新推123伙，實用面積介乎208至609方呎，涵蓋開放式至3房戶型；及特色戶，價單定價338.5萬元至940.5萬元、價單呎價14,863至21,873元；維持最高7%折扣，折實售價314.8萬元至874.66萬元、折實實呎13,822元至20,342元。是次入場單位為A座15樓18室，實用208方呎開放式間隔，折實價314.8萬元、折實呎價15,135元。

此外，B座地下1室，實用面積284方呎1房間隔、連284方呎花園，扣除最高7%折扣後，折實價577.71萬元、折實實呎20,342元，為項目已公布2張價單中，唯一一伙折實實呎超過2萬元之單位。

另項目自周日接受認購登記至今，兩日累積收2700票，以首兩張價單共246伙計，超額應購近10倍。