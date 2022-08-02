因應東九龍地區有3幅位於啟德的商業用地流標，以及疫情持續對酒店的需求不穩定，市建局調整觀塘市中心重建項目的發展方案，擬議增加第4、第5發展區的發展彈性，以容許未來中標發展商，因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，以作不同業務用途，惟總發展樓面仍維持在216.59萬方呎。
據城規會文件顯示，觀塘市中心重建第4、第5發展區的地盤面積約26.5萬方呎，擬議綜合重建作商業用途（包括酒店、辦公室、商店及服務行業、食肆、娛樂場所、教育機構）、公共交通交匯處等。
發展地積比率為8.17倍，擬建2幢13至64層高物業，建築物高度最高285米（主水平基準上），總發展樓面維持216.59萬方呎。
申請人指，中標發展商可因應市場需求，就三類非住宅業務，分別酒店、辦公室、商業樓面的樓面調整，但為保持項目特色，不論未來發展組合如何調整，有關項目的下層，需保留不少於69.97萬方呎商業樓面（包括食肆、教育機構、娛樂場所、商店及服務行業）。
申請人表示，有關發展方案作調整，與獲批方案內所有規劃裨益、獨特設計元素、總樓宇體積，以及建築形式將會被保留，同時亦符合所有與外界持份者及政府部門達成共識的承諾亦會維持。另外，擬議方案亦有助舒緩位於開源道/觀塘道迴旋處的交通流量，增加規劃上的效益。
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