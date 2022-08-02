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ONE INNOVALE - Archway收逾3000票超購11倍 擬周末首輪賣

新界新盤戰再趨白熱化，繼新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 公布本周六次輪銷售安排後，另一龍頭發展商恒地（0012）、旗下樓花期約7個月的粉嶺北ONE INNOVALE - Archway，亦將加推單位應戰、及公布銷售安排。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今日下午2時，已收逾3000個認購登記，以首兩張價單246伙計，超額認購11倍。

林續指，項目最快今日公布首輪銷售安排、擬周末進行首輪銷售，以及加推3號價單，料涉不少於61伙。他透露，現時收票中有逾一成準買家，有意購入多於1伙，首輪將設大手客安排。

另恒地今日亦介紹ONE INNOVALE - Archway的花園特色戶示範單位；以A座地下20室為藍本，實用391方呎2房間隔、另連約300方呎私人花園，屬交樓標準示範單位。值得留意，發展商在示範單位的私人花園，放置戶外家具及盆栽，惟全盤僅有上述單位將連花園家俬交樓。

恒地近年積極發展ESG(環境、社會和管治)，恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人表示，項目設多項可持續發展設施，包括蝴蝶花園、螢火蟲園、及水耕農場等。

 

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