特區政府將於本周日發放第二輪電子消費劵，新地（0016）旗下沙田旗艦商場新城市廣場，由即日起至今年9月30日，推出「夏日消費券獎賞」，送出總值3000萬元商場電子禮券。市民只要通過6大電子支付平台(AlipayHK、BoC Pay、八達通、 PayMe、Tap & Go 拍住賞或WeChat Pay HK)，以消費劵購物滿指定金額，可獲贈商戶電子禮券，最高單日回贈5120元；電子禮券涵蓋時裝、配飾、美妝、運動服飾、兒童服飾、生活時尚、電影、百貨、家俬等，覆蓋衣食住行及玩樂體驗。
新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，8月第二輪政府消費券派發期間，新城市廣場會派發逾3000萬元商場電子禮券及推出抽獎活動，送出BMW房車，預料暑假及消費券派發期間，人流較去年增加12%，生意額較去年上升15%。
另外，新城市廣場聯同沙田HomeSquare，於本周日、即消費券發放首天(8月7日)，舉行「消費雙重幸運大抽獎」，送出總值700萬元禮品；市民只需於上述其中一間商場，單一電子消費滿500元，便可參與抽獎活動，有機會獲得價值42萬元的寶馬房車、按摩椅及名錶等禮品。
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