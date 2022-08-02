新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，8月第二輪政府消費券派發期間，新城市廣場會派發逾3000萬元商場電子禮券及推出抽獎活動，送出BMW房車，預料暑假及消費券派發期間，人流較去年增加12%，生意額較去年上升15%。

另外，新城市廣場聯同沙田HomeSquare，於本周日、即消費券發放首天(8月7日)，舉行「消費雙重幸運大抽獎」，送出總值700萬元禮品；市民只需於上述其中一間商場，單一電子消費滿500元，便可參與抽獎活動，有機會獲得價值42萬元的寶馬房車、按摩椅及名錶等禮品。

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