一直積極物色收租物業的東華三院，近月斥近1億元連環購入兩項物業。資料顯示，上環德輔道中244至248號東協商業大廈7樓全層，上月下旬以7800萬元售出，以全層面積約4870方呎計，呎價約1.6萬元，買家為東華三院（TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS）。原業主1988年841.3萬元購入，早前以1.1億元連租約放售，惟近期美聯儲局加息下乏人問津，業主提高議價空間放售，議價後減價3200萬元或29%後以7800萬元易手。
物業現由會計師行以月租17.5萬元租用，租金回報約2.7厘；原業主持貨34年，帳面獲利6958.7萬元，物業期內升值8.3倍。另資料亦顯示，東華三院上月下旬以1600萬元購入上環四方街5號地舖，面積約700方呎，呎價2.29萬元。據悉，東華三院正以月租約3萬元租用。單位原業主在2013年3月以1838萬元購入，早前以2100萬元放售，雙方議價後減價500萬元或24%易手，持貨近9年，帳蝕238萬元或約13%。
另外，由太平協和發展、並曾持有多年的荃灣川龍街協和廣場，早前銀主推出市場作招標出售，獲委託獨家代理出售的世邦魏理仕表示，原於上月底截標，現將項目的截標日期順延至下月2日。物業將以現狀及交吉形式出售。據市場人士估計，整個物業市值約15億元。