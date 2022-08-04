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【多相】林海山城標準分層示位首曝光

林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
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林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
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林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
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林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)
林海山城VILLA LUCCA」 開放現樓新示範單位 (劉焌陶攝)

已屆現樓的希慎興業（0014）及香港興業（0480）合作發展、位於大埔露輝路36號林海山城，今日首度開放標準分層示範單位，其中第10座3樓A室，實用面積1160方呎，3房1套連工作間間隔，設私人升降機大堂，客廳外連一個35方呎露台，遠眺吐露港海景。飯廳毗鄰廚房，採開放式設計，設曲尺工作枱面，具有通風窗；另廚房有走廊通往工作間，亦設後門通往另一個電梯和垃圾房。

主人套房中間擺放雙人牀，對面擺放藝術畫裝飾、及擺放休閑椅。牀的其中一邊設工作平台，另一邊則擺放高身衣櫃。套房浴室以雲石鋪砌，感覺典雅，備有雙洗手盆及浴缸，設有通風窗。

另一個現樓示範單位位於10座3樓B室，實用面積1568方呎，4房雙套連工作間間隔，同設獨立升降機大堂。單位客飯廳開則四正，空間闊落；飯廳放置一張八人圓形飯桌；客廳外連一個53方呎露台，外望開揚吐露港景和高爾夫球場景。主人套房設在走廊盡頭，設有全身鏡及梳妝枱，方便整理儀容，房內設一張大雙人牀，其中一邊設有工作平台，牀對面放置一個高身衣櫃，與客廳同向，可望吐露港景色。主人套房浴室為「明廁」，設有雙洗手盆、淋浴間和浴缸，另外備有電暖毛巾架。

發展商亦同步開放一個現樓未經裝修示範單位，位於第10座3樓C室，實用面積1187方呎，為一個3房1套連工作室間隔，客廳外連一個35方呎的露台。

 

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