已屆現樓的希慎興業（0014）及香港興業（0480）合作發展、位於大埔露輝路36號林海山城，今日首度開放標準分層示範單位，其中第10座3樓A室，實用面積1160方呎，3房1套連工作間間隔，設私人升降機大堂，客廳外連一個35方呎露台，遠眺吐露港海景。飯廳毗鄰廚房，採開放式設計，設曲尺工作枱面，具有通風窗；另廚房有走廊通往工作間，亦設後門通往另一個電梯和垃圾房。
主人套房中間擺放雙人牀，對面擺放藝術畫裝飾、及擺放休閑椅。牀的其中一邊設工作平台，另一邊則擺放高身衣櫃。套房浴室以雲石鋪砌，感覺典雅，備有雙洗手盆及浴缸，設有通風窗。
另一個現樓示範單位位於10座3樓B室，實用面積1568方呎，4房雙套連工作間間隔，同設獨立升降機大堂。單位客飯廳開則四正，空間闊落；飯廳放置一張八人圓形飯桌；客廳外連一個53方呎露台，外望開揚吐露港景和高爾夫球場景。主人套房設在走廊盡頭，設有全身鏡及梳妝枱，方便整理儀容，房內設一張大雙人牀，其中一邊設有工作平台，牀對面放置一個高身衣櫃，與客廳同向，可望吐露港景色。主人套房浴室為「明廁」，設有雙洗手盆、淋浴間和浴缸，另外備有電暖毛巾架。
發展商亦同步開放一個現樓未經裝修示範單位，位於第10座3樓C室，實用面積1187方呎，為一個3房1套連工作室間隔，客廳外連一個35方呎的露台。
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