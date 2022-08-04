主人套房中間擺放雙人牀，對面擺放藝術畫裝飾、及擺放休閑椅。牀的其中一邊設工作平台，另一邊則擺放高身衣櫃。套房浴室以雲石鋪砌，感覺典雅，備有雙洗手盆及浴缸，設有通風窗。

另一個現樓示範單位位於10座3樓B室，實用面積1568方呎，4房雙套連工作間間隔，同設獨立升降機大堂。單位客飯廳開則四正，空間闊落；飯廳放置一張八人圓形飯桌；客廳外連一個53方呎露台，外望開揚吐露港景和高爾夫球場景。主人套房設在走廊盡頭，設有全身鏡及梳妝枱，方便整理儀容，房內設一張大雙人牀，其中一邊設有工作平台，牀對面放置一個高身衣櫃，與客廳同向，可望吐露港景色。主人套房浴室為「明廁」，設有雙洗手盆、淋浴間和浴缸，另外備有電暖毛巾架。

發展商亦同步開放一個現樓未經裝修示範單位，位於第10座3樓C室，實用面積1187方呎，為一個3房1套連工作室間隔，客廳外連一個35方呎的露台。

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