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仲量聯行料今年1700個納米戶落成 相等於去年3倍

近年市場上有多個主攻納米樓新盤推出，仲量聯行公布最新《香港住宅銷售市場綜述》，該公司預期，今年全年將有接近1,700 個實用215方呎以下納米單位落成，幾乎是去年全年的3倍，加上放寬按揭成數及加息等因素，估計納米樓樓價將會受壓。

報告指料納米樓樓價受壓

該行報告指，由於土地供應長期緊張且住屋需求高企，不少發展商提供納米單位供買家選擇，以迎合預算有限的買家要求。過去數年納米樓相對受歡迎，按仲量聯行估計，當中逾半數買家為投資者。然而，納米樓的受歡迎程度於近期似乎減弱，銷情明顯下滑，如益兆及俊和合作發展的旺角雋薈，項目早前開售，首日僅售出首輪可銷售單位少於30％。事實上，大部分納米單位佔比較大的項目，都未能重現昔日的高銷售率的佳績。

寬按加息等因素影響

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，據差餉物業估價署數據顯示，A類單位租值自上一個高峰期（2019年8月）至今年5月，已回落13.1%，由於預料細單位供應將會增加，有可能面對較大的租金壓力，令其投資吸引力減弱，投資者對細單位的入市態度將趨向審慎。該行研究部執行董事黃志輝亦指，需求轉弱的另一原因是政府放寬按揭保險限制後，自住買家購買較大面積單位的可行性提高，帶動換樓需求增加，亦意味市場上小面積單位的供應將會上升，令細單位市場的競爭加劇。

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