moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

發展商：傲玟目前已竣工 正申請滿意紙

由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有，其後捲入爛尾風波的何文田傲玟，上月再入紙申請預售，就文件所見，項目最新預計關鍵日期為今年12月。發展商回覆本報查詢時指，項目已經竣工，並正申請滿意紙，對於今次重新申請預售，發言人指，公司會因應市況考慮不同銷售策略，包括以現樓及或樓花形式出售何文田傲玟，並已預留足夠資金應付項目支出。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款