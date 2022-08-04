文章日期：2022年8月4日 18:39
由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有，其後捲入爛尾風波的何文田傲玟，上月再入紙申請預售，就文件所見，項目最新預計關鍵日期為今年12月。發展商回覆本報查詢時指，項目已經竣工，並正申請滿意紙，對於今次重新申請預售，發言人指，公司會因應市況考慮不同銷售策略，包括以現樓及或樓花形式出售何文田傲玟，並已預留足夠資金應付項目支出。
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