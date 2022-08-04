火炭大型屋苑駿景園錄得本月首宗成交。中原分行首席分區營業經理陳韻兒指，駿景園8座高層H室，實用面積1039方呎，3房1套間隔、望城門河景，以1438萬元承接，實呎約13840元。原業主2014年約1159萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約279萬元或約24%。