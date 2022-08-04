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地監局行政總裁韓婉萍快測呈陽

地產代理監管局（下稱地監局）行政總裁韓婉萍今日新冠快速測試呈陽性，現正進行隔離。地監局表示，韓婉萍最近上班日為上周五，在辦公室期間一直有佩戴口罩，及有定期進行快速測試，最近沒有離境外訪，亦沒有出席當局於上周六舉行的公開講座，已安排相關辦公室進行徹底清潔及消毒。

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