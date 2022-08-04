美聯集團（1200）宣布推出「4＋1工作模式」，讓後勤員工每周一天在家工作，保障員工健康及安全。另外，集團亦宣布提升員工福利，涵蓋超時薪酬及膳食津貼、醫療保障等，貫徹集團「Midland We Care」的關懷精神。