moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

ONE INNOVALE-Archway暫收逾7000票 超額21倍

兩大新界盤將於本周六正面交鋒，其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，本周六首輪開售318伙，項目今日單日收約2000票，並將於明日中午截票。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至晚上8時，項目暫時累收逾7000票，以本周六開售318伙計，超額認購21倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款