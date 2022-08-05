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CCL跌穿178點  重返第五波大爆發低位

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報177.43點，為今年3月即第五波疫情大爆發下低見177.34點後約18周新低，按周跌1.17%，跌幅22周以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.15點，為79周新低(2021年1月低見177.59點)，按周跌1.33%，跌幅為88周以來最大。CCL(中小型單位)報176.54點，創76周新低(2021年2月低見176.20點)，按周跌1.23%，跌幅22周以來最大。CCL(大型單位)報181.86點，創15周新低(2022年4月低見181.31點)，按周跌0.90%，跌幅4周以來最大。

按周跌1.17% 22周最大跌幅

另外，CCL四大整體指數齊跌3周，是22周以來首見。近3周CCL累跌2.00%，CCL Mass累跌2.25%，CCL(中小型單位)累跌2.12%，CCL(大型單位)累跌1.45%。樓價調整幅度擴大，CCL結束早前7周於180點到182點窄幅爭持。四區方面，新界西CCL Mass報165.30點，為74周新低，按周跌2.10%，跌幅19周以來最大。九龍CCL Mass報169.84點，為76周新低，按周跌1.90%，跌幅18周以來最大。港島CCL Mass報181.84點，為18周新低，按周跌0.73%，連跌3周共1.96%。新界東CCL Mass報192.40點，按周跌0.03%，連跌2周共0.28%。 

值得留意，今日公布有關數據主反映7月中旬市況，仍未完反映新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期首批低開，以及美國聯儲局加息對本港樓市的影響。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，八大指數近7周以來出現第2次齊跌，其中7個指數創新低。CCL向下跌穿178點，重返3月時的谷底，結束早前7周於180點到182點窄幅爭持的局面。在加息周期下，樓價持續受壓，走勢反覆緩慢尋底，預期CCL將下試今年全年新低位。

 

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